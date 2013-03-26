《中国报摘》--其他报纸重要消息3月26日

**上海证券报**

--中国人民银行货币政策委员会委员宋国青表示，从目前农产品价格情况看，3月份居民消费价格指数(CPI)同比增速或将回到2.0%左右。若调控得当，今年全年有希望达到去年的2.6%或者略高水平。在此背景下，今年上半年政策微调随时都会进行，但下半年的不确定性则更大一些。

--国土资源部发布2012年土地督察情况，其中抽查36个市(区)的土地抵押融资情况，发现有943个项目涉及违规抵押贷款1,039.22亿元人民币，涉及土地面积29.63万亩。

**证券时报**

--国家发改委通知要求，各地最迟于今年6月底前出台各地方股权投资企业(PE)备案管理规则。

--西南证券 2012年实现净利润3.42亿元，同比增长30.35%。

--日前港交所上市公司--恒力商业地产 披露，中国万达集团子公司购入其65%股权。该消息引起市场纷纷猜测万达借壳上市意图。对此，万达方面表示，不排除任何可能性。

**金融时报**

--上海黄金交易所周一(25日)起试运行银行间黄金询价远期交易业务。

**第一财经日报**

--工业和信息化部部长苗圩表示，产能适当的过剩，政府应该容忍，只有适度过剩才能有企业的竞争。他给出的一个度量标准为，当产能利用率低于75%或70%，要值得警惕。因会引发企业恶性竞争，甚至引发系统性风险。

--美国铝业(ALCOA) 和中国电力投资集团公司共同投资成立合资公司，注册地位于上海浦东新区世博园区。

--从多家银行内部了解到，各信用卡中心均已经开始着手信用卡应收账款资产证券化相关工作，具体产品也在研发当中，进度稍快的部分银行该项工作已经接近尾声。

**21世纪经济报 道**

--据悉，南京银行 行长夏平将履新同省的江苏银行，拟任江苏银行董事长。(完)