中国经济: 今年宏观经济料平稳,上半年政策微调随时会进行--央行货币政策委员

路透北京3月26日 - 北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青预计，今年宏观经济将保持平稳，上半年政策微调随时都会进行，但下半年的不确定性则更大一些。

上海证券报周二援引他的话称，从目前农产品价格情况看，3月份CPI同比增速或将回到2.0%左右。若调控得当，今年全年有希望达到去年的2.6%或者略高水平，全年GDP增速有望达8.3%左右。

“中国未来5年后（GDP）或将下降到7.0%左右。对于经济增速下滑，要尽人事，听天命，即从增加供给的角度做事，包括进行提高效率的改革等。”宋国青称。

今年2月份中国CPI同比增幅为3.2%，创10个月来的新高。今年政府确定的CPI全年增幅目标是3.5%，GDP增幅7.5%。

宋国青认为，从现在的情况看，一季度CPI同比约有2.4%。上半年有希望达到2.5%左右，全年在3.0%以下的可能是相当大的。

“如果调控得当，全年达到去年的2.6%的水平或者略高是有希望的。当然，这其中还是有很多不确定因素，...如果出现了通胀水平明显回升的倾向，当然会采取从紧的调控政策。”他称。

他指出，未来几年中国潜在的经济增长速度会逐步回落。这一点差不多是共识，估计是五年后GDP增速下降到7.0%左右。应当尽可能从供给角度来推动经济增长，而不能从需求角度去“拔高”。