中国新债: 渣打(中国)小微企业金融债最快下周发行,期限改为三年--IFR

路透3月26日 - 据汤森路透旗下IFR报导,据悉，渣打银行（中国）总额不超过50亿元人民币（8.01亿美元）小微企业金融债券已初步确定发行区间。

接近交易人士表示，该期金融债券期限已从初定的5年期改为目前暂定的3年期，因短期限品种市场需求更好；初步利率区间为4.10%-4.40%，预计最快将于下周发行。

发行人已委任中金公司担任是次交易独家主承销商，中诚信国际给予本期债项和发行人主体AAA级信用评级。

这将是外资银行首次发行小微企业金融债，募集资金将为境内小微企业提供贷款。多数市场人士表示，此举将有利于外资银行开展境内中小企业贷款业务，同时降低其贷存比。(完) 浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)