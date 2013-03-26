中国新债: 渣打(中国)小微企业金融债最快下周发行,期限改为三年--IFR

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透3月26日 - 据汤森路透旗下IFR报导,据悉，渣打银行（中国）总额不超过50亿元人民币（8.01亿美元）小微企业金融债券已初步确定发行区间。
接近交易人士表示，该期金融债券期限已从初定的5年期改为目前暂定的3年期，因短期限品种市场需求更好；初步利率区间为4.10%-4.40%，预计最快将于下周发行。
发行人已委任中金公司担任是次交易独家主承销商，中诚信国际给予本期债项和发行人主体AAA级信用评级。
这将是外资银行首次发行小微企业金融债，募集资金将为境内小微企业提供贷款。多数市场人士表示，此举将有利于外资银行开展境内中小企业贷款业务，同时降低其贷存比。(完) 浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。