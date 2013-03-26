离岸人民币: 中美洲经济合作银行正推售至多5亿元三年期点心债--IFR

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透3月26日 - 据汤森路透旗下IFR报导，拉丁美洲地区性开发组织中美洲经济合作银行Central American Bank for Economic Integration 将成为第七家进入离岸人民币市场的拉美发债人，正在推售不超过5亿元人民币（7,900万美元）三年期点心债，初步参考收益率为3.25%左右。
此案是该行首次进入点心债市场，也是来自拉美地区为数不多的公开债券发行案之一。
去年12月，另一家拉丁美洲地区性开发组织安第斯开发公司Corporacion Andina De Fomento（A3／A／A+评级）发行了6亿元人民币（9,634万美元）三年期点心债，收益率为3.55%。二级市场交易价在2.93%／2.74%。
本次发行的优先级无担保债属于Reg S类型，将在卢森堡上市。渣打为独家簿记管理行。发行人获得A2／A／A评级，本次债券料将获相同评级。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。