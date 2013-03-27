《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月27日

路透香港3月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7599港元 ) 美国股市周二收涨，道琼工业指数 收高111.90点，或0.77%，至14,559.65点 ，标普500指数逼近历史高位，因强劲的房价和制造业数据点燃对经济的乐观情绪，尽管经济复苏之 势预计缓慢。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 194.640 2.50 28122 15.104 0.29 中国铝业 10.090 0.40 16391 3.132 0.38 中国移动 52.910 0.06 81322 82.115 0.51 中国人寿 40.530 0.15 41806 20.967 1.05 中石油 132.130 1.33 22706 10.253 0.72 中石化 116.540 1.29 21855 9.043 1.38 汇丰控股 53.210 0.72 634891 82.581 -0.38 中电信 51.400 0.35 8183 3.989 0.72 中国联通 13.740 -0.87 144266 10.662 0.40 兖州煤业 14.140 1.29 54978 10.972 1.60 华能国际 41.680 1.07 15415 8.086 -0.42 南方航空 27.430 -1.54 11162 4.257 -0.77 东方航空 21.390 -2.15 10858 1.660 -50.15 中芯国际 3.020 0.67 41855 0.469 -1.33 (完) (整理：梁慧仪)