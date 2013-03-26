金砖国家：3月25日股汇市收盘纵览

路透3月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月25日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.67%，报1,022.27点。

中国股市：沪综指收市略跌。分析师指出，大盘经过上周的连续上涨后，市场对未来走势看法出现分歧，观望气氛趋浓，尽管地产股走势总体稍强一点，亦未能有效提振大盘，大盘基本是震荡整理之势。沪综指 收报2,326.715点，跌1.563点或0.07%；上海A股今日成交额为852亿元人民币，上日为858亿元。

香港股市：收低，为连续第二周下滑，中石油跌至近四个月来最低，此前该公司公布2012年净利，降幅超出预期。恒生指数 收低0.5%，报22,115.3，恒生国企指数 下滑0.4%。本周两大指数分别累计下滑1.9%和1.1%。

中国汇市：人民币兑美元即期 收高，并刷新历史最高收位。开盘时在中间价指引下创出历史最高的6.2095元。主要受隔夜欧元上涨带动中间价走升并创历史第三高位，加之净结汇仍占主力，都对人民币形成支撑。但交易员预计短期内成交价料继续测试6.21元阻力。

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印度股市：连续第七天收低，终场跌至四个月收盘低位，因在上周DMK党撤出执政联盟后，市场担心其它盟友也可能不再支持执政联盟，打击ICICI Bank等蓝筹股。指标BSE指数 收低0.29%或54.18点，收报18,681.42点，为11月26日来收盘低点。NSE指数 跌0.31%或17.50点，报5.633.85点，为11月27日来收盘低位。过去七日以来，该指数累积下跌4.7%，录得2012年11月21日连跌八天以来的最长连跌记录。

印度汇市：走强，因政府放宽对外资投资债市的限制，全球风险胃纳也提振卢比。但卢比回吐部分涨幅，因政治不确定性引发忧虑。卢比兑美元 收报54.175/185，周五收于54.33/34。盘中卢比一度触及54.06的3月19日来高位。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1，458.800。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.94%至779.06点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.28%，报30.9240卢布，卢布兑欧元 上涨0.64%，39.7620卢布。 ========================================================================================

巴西股市：跌至八个月来低点，受淡水河谷跌势拖累。圣保罗交易所Bovespa指数 跌破55,000点附近的关键支撑位，收低0.67%,报54,873.12点，是去年7月末以来最低。

巴西汇市：拉美货币汇率几无变动，因市场对塞浦路斯救援协议的忧虑情绪打压全球风险资产需求。巴西雷亚尔兑美元 报2.0105，比上周五收盘低0.05%。

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南非股市：连续第六天收低，矿业动乱持续使投资者信心恶化的情形蔓延到股市。综合指数 收低0.14%，报40,008.70点。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.22%至35,415.29点。