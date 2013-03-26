《中国重要政经日程》--3月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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============================今日重要政经日程=======================
3/26（二）
国家主席习近平将对俄罗斯、坦桑尼亚、南非和刚果四国进行国事访问，并出席在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会议，至30日。
============================近日重要政经日程=======================
3/27（三）
2013年基金业年会在北京举行。
4/6（六）
博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行，至8日。
4/10(三)
中国石油商贸大会在北京举行,至12日.
4/18(四)
中国润滑油行业聚焦在海南三亚举行,至20日.
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日. (发稿 尹嫄婷; 审校 沈燕)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。