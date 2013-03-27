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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 08:17 BJT

****主要国家经济指标预测--3月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 3月27日(三)
 GMT时间    经济指标/活动                            公布时段     预估值        前值
 0000       新西兰NBNZ企业经济信心指数                 3月            --      +39.4%
            企业自身活动指数                                          --      +37.6%
 0700       德国GfK消费者信心指数                      4月           5.9         5.9
 0700       德国进口物价(较前月)                       2月         +0.2%       +0.1%
            (较上年同期)                                           -1.6%       -0.8%
 0700       瑞士UBS指标                                2月            --        1.18
 0745       法国国内生产总值(GDP)(较上季)           第四季修正        --       -0.3%
                                                        值                
 0800       瑞士KOF领先指标                            3月          1.02        1.03
 0900       意大利工业订单(较前月,经季节调整)          1月            --       -1.8%
            (较上年同期,未经季节调整)                                 --      -15.3%
 0900       意大利工业销售(较前月,经季节调整)          1月            --        0.8%
            (较上年同期,未经季节调整)                                 --       -6.3%
 0930       英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季终值     -0.3%       -0.3%
            (较上年同期)                                           +0.3%       +0.3%
 0930       英国经常帐(亿英镑)                        第四季     赤字127   赤字128.3
 1000       意大利零售销售(经季节调整,较前月)          1月            --       +0.2%
            (未经季节调整,较上年同期)                                 --       -3.8%
 1000       欧元区企业景气指数                         3月        负0.80      负0.73
            经济景气指数                                            90.4        91.1
            工业景气指数                                          负12.0      负11.2
            服务业景气指数                                         负6.5       负5.4
            消费者信心指数                                        负23.5      负23.6
            消费者通胀预期指数                                        --        18.7
            生产者物价预期指数                                        --         0.7
 1100       美国抵押贷款指数                        3月22日当         --       765.1
                                                        周                
            再融资指数                                                --     4,108.8
 1230       加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)          2月         +0.7%       +0.1%
            (较上年同期)                                           +0.8%       +0.5%
            加拿大央行核心CPI(较前月)                              +0.3%       +0.1%
            (较上年同期)                                           +1.0%       +1.0%
 1400       美国成屋待完成销售                         2月         -0.2%       +4.5%
 2145       新西兰建筑许可                             2月            --       -0.4%
 2300       韩国经常帐收支(亿美元)                     2月            --    盈余65.2
 2330       澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                  3月            --        持平
 2350       日本投资外国债券(亿日圆)                   前周           --   卖超4,273
            外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   买超4,719
 2350       日本零售销售(较上年同期)                   2月         -1.2%       -1.1%
 

    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   

 3月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值
 0745      法国消费者信心指数                          3月            84          85
 1100      英国CBI零售销售差值                         3月            零          11
 --        美国建筑许可(万户)                       2月修正值       93.9          --
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)          3月23日当      -1.7%          --
                                                        周                
 1230      美国耐久财订单                              2月         +5.7%       +3.8%
           扣除运输的耐久财订单                                    -0.5%       +0.5%
           扣除国防的耐久财订单                                    +4.5%          --
           扣除飞机的非国防资本财                                  -2.7%       -1.2%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)        3月23日当      +2.6%          --
                                                        周                
 1300      美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同      1月         +8.1%       +7.9%
           期)                                                            
           经季节调整(较前月)                                      +1.0%       +0.9%
           未经季节调整(较前月)                                    +0.1%       +0.2%
 1400      美国消费者信心指数                          3月          59.7        68.0
 1400      美国新屋销售年率(万户)                      2月          41.1        42.2
 1400      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数            3月             3          --
 1430      美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数        3月          15.4          --
 2100      韩国消费者信心指数                          3月           104          --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 石冠兰 审校 许娜)

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