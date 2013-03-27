主要国家经济指标预测--3月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 3月 -- +39.4% 企业自身活动指数 -- +37.6% 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 5.9 5.9 0700 德国进口物价(较前月) 2月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.6% -0.8% 0700 瑞士UBS指标 2月 -- 1.18 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正 -- -0.3% 值 0800 瑞士KOF领先指标 3月 1.02 1.03 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 1月 -- -1.8% (较上年同期,未经季节调整) -- -15.3% 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 1月 -- 0.8% (较上年同期,未经季节调整) -- -6.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第四季 赤字127 赤字128.3 1000 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 1月 -- +0.2% (未经季节调整,较上年同期) -- -3.8% 1000 欧元区企业景气指数 3月 负0.80 负0.73 经济景气指数 90.4 91.1 工业景气指数 负12.0 负11.2 服务业景气指数 负6.5 负5.4 消费者信心指数 负23.5 负23.6 消费者通胀预期指数 -- 18.7 生产者物价预期指数 -- 0.7 1100 美国抵押贷款指数 3月22日当 -- 765.1 周 再融资指数 -- 4,108.8 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.5% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1400 美国成屋待完成销售 2月 -0.2% +4.5% 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -0.4% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 2月 -- 盈余65.2 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 3月 -- 持平 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,273 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,719 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -1.2% -1.1% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0745 法国消费者信心指数 3月 84 85 1100 英国CBI零售销售差值 3月 零 11 -- 美国建筑许可(万户) 2月修正值 93.9 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月23日当 -1.7% -- 周 1230 美国耐久财订单 2月 +5.7% +3.8% 扣除运输的耐久财订单 -0.5% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +4.5% -- 扣除飞机的非国防资本财 -2.7% -1.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月23日当 +2.6% -- 周 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 1月 +8.1% +7.9% 期) 经季节调整(较前月) +1.0% +0.9% 未经季节调整(较前月) +0.1% +0.2% 1400 美国消费者信心指数 3月 59.7 68.0 1400 美国新屋销售年率(万户) 2月 41.1 42.2 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 3月 3 -- 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 3月 15.4 -- 2100 韩国消费者信心指数 3月 104 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 石冠兰 审校 许娜)