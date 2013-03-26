《台湾报摘》--经济日报3月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 头版头条:
--中国银监会前主席、中山大学岭南学院名誉院长刘明康昨日指出，金融危机虽已经过五年，但2013年到2015年仍面临新的风险，必须〞走一步看一步〞，因为各国祭出的量化宽松(QE)政策，都仅是买时间，没有解决结构问题，两岸必须透过产业融合来抵御风险，切不可自满。
* 其他:
--寿险业海外投资4月可望大松绑。业者期待已久的海外债券放宽信评规定、大陆有价证券及不动产投资额度提高、开放投资海外不动产得设特殊目的公司等，预计4月上路，全体寿险业预估一年可多出上百亿台币投资收益。
--两岸金银会4月1日召开，前阁揆陈冲认为，取消两岸金融设点OECD门槛规定，现在是不错时机，也预期陆银来台参股比例〞会有好的发展〞。
--据金管会方面消息，包括华南银行、国泰世华银、彰化银行、第一银行、合库的全方面人民币业务，都已获大陆银监会核准筹设，土银人民币业务近日也会核准；至于等待已久的台企银大陆分行，银监会也准予筹设。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。