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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 08:36 BJT

全球金市：金价在1,600美元上方盘整，对欧元区的忧虑仍旧提供支撑

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，塞浦路斯救助方案将成为今后处理欧元区银行业危机的范例，其他国家将必须重组自己的银行业。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美联储必须保持非常宽松的货币政策，因为就业市场远未达到稳健的程度，尽管整体经济形势近期出现一定程度的改善。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较上日持平于1,221.26吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王兴亚; 审校 程琳/许娜/李爽)
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