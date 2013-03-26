全球金市：金价在1,600美元上方盘整，对欧元区的忧虑仍旧提供支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，塞浦路斯救助方案将成为今后处理欧元区银行业危机的范例，其他国家将必须重组自己的银行业。
纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美联储必须保持非常宽松的货币政策，因为就业市场远未达到稳健的程度，尽管整体经济形势近期出现一定程度的改善。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较上日持平于1,221.26吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王兴亚; 审校 程琳/许娜/李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。