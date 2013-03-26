德国经济：政府经济顾问将2013年经济增长率预期大幅调降至0.3%

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透柏林3月25日 - 德国政府经济顾问周一将其对2013年德国经济增长的预估下调逾一半，并将此归咎于经济在第四季大幅萎缩，以及外贸和投资前景疲弱。
这些顾问，即德国政府智库预计，今年该国经济将增长将接近停顿，成长率仅为0.3%，低于2012年的0.7%。
他们在10月曾预期，德国经济在2013年将扩张0.8%；但此后出炉的数据显示，2012年第四季经济萎缩0.6%。
智库称，向来是德国经济增长主要动力的对外贸易今年将令GDP增长率减少0.3个百分点。
随着撙节举措和经济衰退压制欧元区其他国家需求，对德国产品的需求也已有所减弱。德国有出口商品中有40%销往欧元区。
政府智库还称，投资在2013年上半年不太可能为经济增长作出重大贡献。他们预计今年资本投资将下滑3%，表现较2012年的下降4.8%略有改善。
他们表示，经济增长将主要依赖内需，民间消费和政府支出料分别增长0.7%和1.7%。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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