《全球重要经济事件一览表》--3月26日-4月2日

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3月26日(二)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲证券和投资委员会年度论坛上讲话(0545)。

东京--日本央行总裁黑田东彦出席国会众议院听证会，就货币政策发布半年度证词陈述。

迪拜--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在迪拜一个会议上发表讲话(0610)。

3月27日(三)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯出席一场通讯社早餐会，接受闭门群访(1500)。

明尼苏达州艾迪纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说，主题为“以更好的货币政策改善前景”(1700)。

曼彻斯特--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济发表讲话(1630)。

克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在克利夫兰注册金融分析师协会举办的午餐会上，发表题为“管理货币政策中的信息、不确定性及风险”的讲话(1615)。

3月28日(四)

暂无重要经济事件

3月29日(五)

暂无重要经济事件。

3月30日(六)

新德里--印度财政部长齐丹巴南召开记者会(0530)。

4月1日(一)

暂无重要经济事件。

4月2日(二)

悉尼--澳洲央行召开议息会议。

北达科他州大福克斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话，主题为“利用更好的货币政策改善经济前景”(1700)。

亚拉巴马州伯明翰--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表演说(1730)。

弗吉尼亚州里士满(里奇蒙)--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席弗吉尼亚州立联邦大学2013年春季投资者会议，参加主题为“货币政策：机遇与局限”的小组讨论(2330)。(完)

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