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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 09:00 BJT

香港个股：壹传媒股份暂停买卖--联交所

路透香港3月26日 - 香港联交所表示，壹传媒 股份周二暂停买卖，暂时未获悉停牌原因。

台湾传媒稍早报导，由传媒大亨黎智英掌控的壹传媒出售台湾的电视及平面媒体印刷业务交易或告吹，因主要买家旺旺中时集团总裁蔡衍明收手，交易确定无法在3月27日前完成。

停牌前，壹传媒周一收报1.17港元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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