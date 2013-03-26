港报财经评论：美股好友大合奏--信报3月26日

美股好友大合奏/习广思

人事变，改革动。今年是中国政治及经济的改革年，中国不再追求高增长，但要完全减速，则须付出经济代价。国家主席习近平外访，较值得关注的是中国发展高层论坛2013，国务院副总理张高丽强调，中国经济增长减速，中国将加快实施机构改革和职能转变，呼吁外资投资中西部。这些发展方向不是新闻，但早前宣布铁路部重整，实在出乎意料地有效率。中共谈改革，背后涉及层层利益，当中并非外人能够想像，郭树清以改革者姿态执掌中证监18个月，7天一新政，结果被调任山东，说明了改革背后所涉及的利益千丝万缕。外围股市持续涨升，但港股反弹乏力，大市依靠个别板块支撑。

中国内地A股继续整固，恒指昨天开市后藉A股升势，上升至22,351点，但多只重磅股无以为继，其后恒指升幅收窄，收报22,251点，上升135点。大市全日成交额606亿港元，全日沽空比率回落至7.4%，是近期空军活动较静的一日。今日是期指结算前夕，周五长假在即，加上基金季度结因素，港股波动性或提高，即使守得住22,000点，又能弹到何处？恒指处上落市，在业绩因素影响下，短期难见大突破，个股炒作停不了。这段时间是业绩炒作高峰期，有机会在禾杆里发掘珍珠，也有机会藉消息炒作一番。建行 股价于绩后回升2.3%，事实上，这份业绩是2006年后增长最低的一年。路讯通 股价异动，急涨15%，上周提过，该股慷慨地赚几多派几多息，巴士乘客痛恨Road-Show，但作为投资者，则不妨留意此股。

内房股个别发展，绿城 及奥园 炒作业绩，绿城卖点是负债大幅下降，引证管理层决心改变高负债财务模式的说法。奥园纯利倍增兼派特别息，股息率特高，市盈率特低，顿成资金猎物。外围方面，塞浦路斯最后决定把第二大银行Laiki拆骨，整体银行将进行重组，5月开始获得欧盟第一笔资金。塞浦路斯危机最大讯号是提醒市场，欧债余波未停，这些余波将继续成为市场噪音。(B02)

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美元好友提防被屠/苏子

由于塞浦路斯与欧盟达成协议，并且意外地不向大额存户征税，成功化解了该国的危机；同时亦摆脱了塞国可能退出欧罗区而触发新一轮欧债危机的不明朗因素，结果令昨天市场全面Risk On，一众高风险资产价格得以走高，美汇指数因此回落至82.15低位，返回20天SMA的82.42支持以下波动，利淡短期走势。然而，欧罗兑美元在美元回落下，却仅高见1.3048水平，尚差20多点子才能完全补回前周五的收市裂口，日圆汇价亦未见因为失去避险资金的支持而大幅走低，美元兑日圆高位仅见94.96水平便乏力回升。欧罗兑美元及美元兑日圆未能于昨天亚洲市及欧洲市早段大幅走高，相信与市场正考虑现阶段是否应该押注美元，以及日圆可以继续下跌有关。

欧罗及日圆这两只货币，目前市场情绪十之八九也是以看淡为主；至于美元，各大行的报道则差不多一致唱好。假如相反理论此时可以发挥效用，则意味稍后欧罗及日圆将不跌反升；至于美元在欧罗及日圆显着回升下，焉有不跌之理；若然稍后美元真的掉头回落，而且连美元兑日圆亦同告下跌的话，届时已几可肯定大部分散户将会亏损。

本来甚为看好美元兑日圆的走势，但当看见汇价近日与市场的乐观情绪开始呈现背驰情况；加上日线MACD指标亦于2月上旬开始出现顶背驰不利讯号，近日MACD一柱线指标亦已回落至负方水平时，担心一旦美汇指数成功跌破82关键支持，美元兑日圆有甚高机会跟随美汇指数的弱势而向下作出重大突破，从而杀看好的投资者一个措手不及！稍后美元兑日圆若显着跌破20天SMA支持收市，对看好的投资者而言将是一个重要利淡警号。(B07)