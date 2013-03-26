版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 09:28 BJT

台湾股市：盘初由升转跌，鸿海强劲获利表现推高股价

路透台北3月26日 - 台湾股市周二盘初下跌0.1%，苹果供应商 鸿海精密 受到关注，此前该公司公布季度获利创纪录高位。

加权股价指数 开高后跌至7,850.17点。

鸿海上涨1.7%，提振电子类指数 升0.2%。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐