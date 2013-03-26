港报财经评论：业绩见微知着，判龙头及价值--经济日报3月26日

业绩见微知着，判龙头及价值/林瑞芬

塞浦路斯危机纾缓，亚太区股市昨普遍抽升，港股不例外，但升幅较对涨1.7%的日股还是有限，显示看淡的投资者仍控主场。恒指升0.61%至22,251收市；国指升0.75%至10,978收市；大市成交额606亿港元。塞浦路斯和国际贷款人达成救助协议关键条款，对塞浦路斯银行业不强加任何存款税，已是廻避了情况向最差结果的发展。处理银行坏帐，乃一贯手法，国际投资者应无异议。惟上周五证监会公布批准平保 的260亿可转债发行，市场可能将其视为IPO的前奏，加之证监会要求31日前完成IPO财务自查，IPO疑虑再现阻A股升势。恒指于22,500-22,600为主要关键阻力，一日受制启示看淡的投资者仍力控大局，未能太早判断已渡过考验22,000关键支持危险期。昨港股反弹成交未配合，暂且盼望结算在即，加上季结效应，恒指以守22,000但受制22,600为上落格局发展。

跟进恒地 昨公布截至去年底，纯利增28%，每股盈利2.97港元，符合市场预期。地产股受调控，股价料没太大反应。今周各大上市公司赶尾班车公布业绩，比较方能更客观、更透彻地了解个股的特质。以煤炭股为例，去年对比电力股基本处弱势，但弱势中，企业能维持盈利增长，方显真正龙头优胜。有无公司做到？有的，就是神华 ，去年度录得纯利增长6.6%至488.58亿港元；但兖煤 录得纯利倒退30%至62.19亿港元；中煤 录得纯利倒退11.2%至88.42亿港元。

于去年中国内地煤价低迷之压力下，神华一体化优势突显出来，因除煤炭业务外，还有发电、铁路、港口及航运业提供收入，去年度煤炭及航运业务之未计所得税的利润虽录得跌幅，但发电、铁路及港口业务利润录得了升幅，致整体纯利得以增长。神华已可望成功蜕变成一只可望盈利稳增及股息稳派的价值投资股份。神华从而收窄波幅及变得可预测性，且看去年触低位24港元，往绩息率相对5厘，4厘至5厘为合理之息率水平的话，现价至24港元仍然是比较强的支持区。昨收报28.75港元，升1.4%，要向上大幅度爆升，须有一定催化剂，如经济复苏动力加快，及可预见煤价走出低迷环境，或获母公司进一步的注资而定，中期关键阻力在34港元至35港元，逢低收集。国企分红派息，向为中、长线投资者认真关注。事关盘数可以是假，派股息要搵钱并袋钱落股东袋就不可能假。神华去年度每股股息为0.96元人民币；每股盈利为人民币；派息比率维持39%，算高！(B05)

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建行增长料跌至单位数/余少文

建设银行 业绩好过预期，但国企指数反弹受制11,000点，若然其他内银股业绩也好过预期，并能延续到第一季，可利好后市，只是建行第四季净息差开始回落，小心今年盈利增长放缓至单位数。国企指数昨日反弹，一度重越11,000点，但高见11,059点即回软，最后升81点，收10,978点，收复过去两日跌幅，可惜只有46%主板H股可以随大市上升，成交额124亿港元。红筹指数升26点，收4,428点，成交额54亿港元，半数成分股上升。昨日带动大市造好股份是内银股和中国石化 ，内银股向好或是建行去年业绩好过预期，盈利升14%至1,932亿元人民币，每股盈利0.77元人民币，末期息0.268元人民币。以昨日收市价6.31港元计算，PE和息率分别为6.6倍和5.3厘，数字上颇为吸引，但近日一直指出内银股盈利增长在放缓，建行去年增幅是三年来首次低于20%。

彭博综合证券商预测数字后，预料建行今明两年盈利分别为2,038亿和2,216亿元人民币，增幅会降至5%和9%，即使预测息率可回升至5.5厘和5.9厘，在缺乏增长动力下，能否支持股价继续攀升，是有忧虑的。但从建行去年PE和息率来看，若然股价出现大跌，吸引力会大增，股价如跌至5.7港元以下，预测息率可升至6厘以上，会是非常吸引的水平，难怪股价早前跌至6港元水平已喘定及反弹。建行去年第四季虽只赚350亿港元，环比跌33%，但第四季一向是全年盈利最少的一季，加上较上年同期增长16%，是盈利好过预期的原因。

建行去年净息差2.75%，较上年上升0.05个分点，是近年最高数值，再粗略计算季度净息差后，去年第三季升至2.8%，第四季回落至2.78%则是近年第二高季度，要看今年第一、二季会否再跌，若然再跌，今年盈利增长降至单位数的机会确实很大。至于核心资本充足率、资本充足率等，不担心建行，只觉得建行现价合理，暂见不到刺激股价急升的催化剂，或要等下个月公布的首季业绩，维持股价跌至6厘息可值得吸纳的看法。(B06)