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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 09:27 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆逢低吸纳明显可见，但成交仍淡静

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* 美元兑日圆从稍早低点93.88反弹，93-94日圆有日本买方护盘

* 成交仍淡静，因本周日本当前财政年度临近结束

* 投资者关注在隔夜低点93.54的下档买盘

* 迄今亚洲时段高位在94.24

(完)

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