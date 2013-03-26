港报社评：行政措施难治双非，思释法利弊--经济日报3月26日

终审法院昨就外佣居港权案判外佣败诉，亦裁定毋须就双非居权向人大提释法。终院关上释法大门，港府惟有加强行政措施及谋本地立法以堵截双非，惟此仅治标。要根治双非问题，市民最终恐要面对是否由港府提请人大释法。 港府原希望藉今次诉讼促终院就双非问题一并提请人大释法，但终院昨裁定毋须提释法，令此如意算盘打不响。港府若要根治双非，余下的只有要求中央修改基本法，或港府自行提请人大释法。

惟中央认为基本法条文没问题，避免动辄修法，恐开不良先例。至于提请人大释法，不少法律界人士及泛民议员却忧此有如藐视终院裁决，将重创本港法治根基，部分市民亦忧释法恐损法治。 港府目前只有先谋治标，此应不外乎两招，一是加强行政措施堵截，二是谋求以本地立法。可是，近月双非孕妇冲急症室个案已呈反弹，不少双非孕妇藉假结婚、舍陆路口岸转到检查较松的机场闯关等，行政措施不断被钻空子。至于本地立法则恐抵触终院居权案原判决，惹来「违宪」批评，甚至可能遭司法覆核推翻有关新法。 港府对双非问题筹谋多时，惟自行提请释法的政治社会阻力不轻，现只有尽力把行政措施与本地立法先尽力做好；否则若双非问题再恶化，亦能藉此向市民表明，除港府提请人大释法再无理想他途，市民要面对现实，决定是否同意政府提请释法。 港府提请释法固争议极大，惟双非亦是不少市民急欲根治的顽疾，港府自行释法将是没办法下的最终办法，到底如何平衡法治与民生，港府与市民都应有所思量。(A10)