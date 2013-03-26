港报社评：外佣案不提请释法终裁体现法治精神--信报3月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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备受社会关注的外佣居港权案，香港终审法院裁定，在港外佣即使住满7年，也不能拥有居港权；与此同时，认为此案的审理，毋须提请全国人大澄清1999年的释法文件，终院不用参照该解释便可对此案作出法律结论。
律政司司长早前建议，终院处理外佣一案时寻求人大解释，以一并解决中国内地「双非」孕妇来港产子的居港权问题。
冀通过人大「释法」，来「纠正」法院在庄丰源一案自行按照普通法解释方法，以体现全国人大在法律解释权上的凌驾性，显然并非解决中港两地法律解释差异与冲突的最好方法。
不过，昨天终审法院的裁决明显从法律观点和条文作判断。可以说，外佣案终院的处理与终极裁决，法院运用基本法授予特区自治范围内的条款的自行解释权，维系香港法治的传统和基础。
按照普通法的习惯，终审法院具有「创制性」功能，一经判决便成为遵从范例。因此，若特区政府再千方百计寻求人大释法，将对香港的法制系统和法治精神造成巨大冲击，也无可避免引发更大的冲突。
照目前情况看，特区政府盼通过外佣居港权案，一并解决「双非」产子居港权的如意算盘，此路已告不通。事到如今，以行政方法，包括有效执行「双非」孕妇来港产子零配额的措施，已成为最理性的选择，也符合香港整体和长远发展利益。舍此途而行，只会令特区政府与市民的关系进一步受到破坏。
无可置疑，坚守司法独立和法治精神，已成为香港核心价值的堡垒，也是「一国两制、港人治港」制度运行的基石，一旦动摇，后果堪忧。(A02)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。