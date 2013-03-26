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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 10:42 BJT

新债招标: 中国国开行一、三及五年增发债收益率基本符合预期--业内人士

路透北京3月26日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年固息增发债,中标收益率为3.2974%,接近市场预测均值3.32%。

该行同时招标增发的三年期和五年期固息债，加权中标收益率分别为3.7894%和3.9919%，与此前市场预测均值3.77%和4.02%亦相差不多。

稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期增发债收益率预测均值分别为4.23%和4.33%。

本次招标的增发债具体条款如下:

第1-5期第五次增发

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发行总量 至多300亿元/各期至多60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%

招标时间 3月26日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日 3月28日

起息日 1月10日

分销期 3月27日-3月28日

上市日 1年：4月1日

3/5/7/10年：4月3日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------- 完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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