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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 09:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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 一、新债招标：
 
 中国工商银行  总额35.9235亿元人民币信贷资产支持证券簿记建档，中信证券和中金公
司主承
 华电集团40亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招商银行主承
 现代牧业集团7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 
 强生控股 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，上海银行主承   
 宏图高科 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承   
 庆华能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和国开行主承
 黑龙江北大荒农垦集团20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承   
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 二、新债上市：
   
 进出口银行196亿元五年期固息债130304，票面利率3.88%    
 三明城投18亿元七年期固息债1380088，票面利率6.40%
 大理州旅游产业开发集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380101，票面利率6.50%
 天津滨海建投集团20亿元五年期固息债1380109，票面利率5.00%
 天津滨海建投集团30亿元七年期固息债1380110，票面利率5.19%
 邹城城市资产经营公司12亿元六年期固息债1380111，票面利率6.18%
 山东泰丰矿业集团9亿元七年期固息债1380113，票面利率5.80%
 阿拉善盟基建投资公司10亿元七年期固息债1380117，票面利率6.40%   
 晋中公用基础设施投资公司8亿元七年期固息债1380124，票面利率6.50% 
 九江富和建投9亿元六年期固息债1380126，票面利率6.10%
 西安投资控股7亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380127，票面利率6.18%                 
 雅砻江流域水电开发公司15亿元人民币一年期短融041351012，票面利率4.36% 
 青岛城投集团10亿元一年期短融041364010，票面利率4.30% 
 福建漳州发展2亿元一年期短融041358027，票面利率5.80%
 中粮集团50亿元三年期中期票据1382125，票面利率4.60%
 上海张江集团5.8亿元五年期中票1382128，票面利率5.23%  
 中铁二局 3亿元三年期中票1382127，票面利率5.18%      
 新华传媒 4亿元三年期中票1382126，票面利率5.18%
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 三、缴款： 
 
 深圳地铁集团50亿元10年期固息债1380138，票面利率5.40%    
 歌华文化发展集团6亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1380135，票面利率5.98%
 常州高新开发总公司16亿元七年期固息债1380136，票面利率6.18%
 深圳地铁集团50亿元10年期固息债1380138，票面利率5.40%
 华电集团40亿元六个月期超短期融资券  
 众品食业 6亿元一年期短融
 南通港口集团2.5亿元一年期短融
 粤海控股15亿元一年期短融
 长电科技 3亿元一年期短融
 南通综艺投资公司7.5亿元三年期中票
 方大炭素 6亿元三年期中票
 镇江国资投资经营公司7亿元五年期中票
 郑州宇通集团4亿元五年期中票
 哈尔滨投资集团5亿元三年期中票
 神东天隆集团10亿元五年期中票
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 四、还本付息： 

 江苏省农垦集团5亿元一年期短融041271002到期兑付，票面利率5.27%
 财政部340亿元10年期固息国债060003付息，票面利率2.80%
 北京农商行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082101付息，票面利率6.20%
 贵州开磷公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098040付息，票面利率5.39%  
 中国船舶工业集团30亿元五年期中票0982034付息，票面利率3.45%
 财政部280亿元20年期固息国债120018付息，票面利率4.10%  
 河北建投交通投资14亿元10年期固息债1280080付息，票面利率6.00%
 贵阳经济技术开发区9亿元七年期固息债1280081付息，票面利率8.42%
 临沂投资发展公司8亿元六年期固息债1280082付息，票面利率8.10%
 马鞍山城市发展投资集团20亿元七年期固息债1280083付息，票面利率6.90%
 贵州铁路投资公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280084付息，票面利率7.20%
 天津新技术产业园区8亿元七年期固息债1280085付息，票面利率7.80%
 合肥桃花工业园8亿元七年期固息债1280086付息，票面利率8.79%
 泰兴中兴国有资产12亿元六年期固息债1280087付息，票面利率8.29%
 南京化学工业园5亿元三年期中票1282080付息，票面利率7.55%
 河北国资控股运营公司5亿元五年期中票1282081付息，票面利率6.10%
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 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --为加快创新转型，扩大资本中介业务，中国大型券商海通证券  拟透过发行短融、公
司债及其他境内债务融资工具筹集大量资金，同时今年公司计划投入月均不超过200亿元人民币资本金，用于
发展各类融资业务，这意味着其面向客户的融资业务规模至多可达600亿元。 
    
  --美国联邦储备理事会(美联储/FED)一项研究显示，中国经济增长正面临越来越多的阻力；由于生产率下滑
和人口老龄化，经济增长在未来几年中有可能急剧减速。  
  
  国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润              (去年1-12月为5.3%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)

 (整理 康熙泽/边竞; 审校 李宏薇)

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