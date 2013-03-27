《中国债券市场每日交易备忘》--3月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国工商银行 总额35.9235亿元人民币信贷资产支持证券簿记建档，中信证券和中金公 司主承 华电集团40亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和招商银行主承 现代牧业集团7亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 广西北部湾国际港务集团7.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建行主承 强生控股 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，上海银行主承 宏图高科 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 庆华能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和国开行主承 黑龙江北大荒农垦集团20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行196亿元五年期固息债130304，票面利率3.88% 三明城投18亿元七年期固息债1380088，票面利率6.40% 大理州旅游产业开发集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380101，票面利率6.50% 天津滨海建投集团20亿元五年期固息债1380109，票面利率5.00% 天津滨海建投集团30亿元七年期固息债1380110，票面利率5.19% 邹城城市资产经营公司12亿元六年期固息债1380111，票面利率6.18% 山东泰丰矿业集团9亿元七年期固息债1380113，票面利率5.80% 阿拉善盟基建投资公司10亿元七年期固息债1380117，票面利率6.40% 晋中公用基础设施投资公司8亿元七年期固息债1380124，票面利率6.50% 九江富和建投9亿元六年期固息债1380126，票面利率6.10% 西安投资控股7亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1380127，票面利率6.18% 雅砻江流域水电开发公司15亿元人民币一年期短融041351012，票面利率4.36% 青岛城投集团10亿元一年期短融041364010，票面利率4.30% 福建漳州发展2亿元一年期短融041358027，票面利率5.80% 中粮集团50亿元三年期中期票据1382125，票面利率4.60% 上海张江集团5.8亿元五年期中票1382128，票面利率5.23% 中铁二局 3亿元三年期中票1382127，票面利率5.18% 新华传媒 4亿元三年期中票1382126，票面利率5.18% ============================================================================ 三、缴款： 深圳地铁集团50亿元10年期固息债1380138，票面利率5.40% 歌华文化发展集团6亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1380135，票面利率5.98% 常州高新开发总公司16亿元七年期固息债1380136，票面利率6.18% 深圳地铁集团50亿元10年期固息债1380138，票面利率5.40% 华电集团40亿元六个月期超短期融资券 众品食业 6亿元一年期短融 南通港口集团2.5亿元一年期短融 粤海控股15亿元一年期短融 长电科技 3亿元一年期短融 南通综艺投资公司7.5亿元三年期中票 方大炭素 6亿元三年期中票 镇江国资投资经营公司7亿元五年期中票 郑州宇通集团4亿元五年期中票 哈尔滨投资集团5亿元三年期中票 神东天隆集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 江苏省农垦集团5亿元一年期短融041271002到期兑付，票面利率5.27% 财政部340亿元10年期固息国债060003付息，票面利率2.80% 北京农商行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082101付息，票面利率6.20% 贵州开磷公司5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债098040付息，票面利率5.39% 中国船舶工业集团30亿元五年期中票0982034付息，票面利率3.45% 财政部280亿元20年期固息国债120018付息，票面利率4.10% 河北建投交通投资14亿元10年期固息债1280080付息，票面利率6.00% 贵阳经济技术开发区9亿元七年期固息债1280081付息，票面利率8.42% 临沂投资发展公司8亿元六年期固息债1280082付息，票面利率8.10% 马鞍山城市发展投资集团20亿元七年期固息债1280083付息，票面利率6.90% 贵州铁路投资公司20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280084付息，票面利率7.20% 天津新技术产业园区8亿元七年期固息债1280085付息，票面利率7.80% 合肥桃花工业园8亿元七年期固息债1280086付息，票面利率8.79% 泰兴中兴国有资产12亿元六年期固息债1280087付息，票面利率8.29% 南京化学工业园5亿元三年期中票1282080付息，票面利率7.55% 河北国资控股运营公司5亿元五年期中票1282081付息，票面利率6.10% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --为加快创新转型，扩大资本中介业务，中国大型券商海通证券 拟透过发行短融、公 司债及其他境内债务融资工具筹集大量资金，同时今年公司计划投入月均不超过200亿元人民币资本金，用于 发展各类融资业务，这意味着其面向客户的融资业务规模至多可达600亿元。 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)一项研究显示，中国经济增长正面临越来越多的阻力；由于生产率下滑 和人口老龄化，经济增长在未来几年中有可能急剧减速。 国家统计局3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/边竞; 审校 李宏薇)