台湾债市动态：延续量缩整理盘势，银行卖超五年增额券令多方更保守

路透台北3月26日 - 台湾债市10年期公债殖利率 周二盘初量缩整理，虽然塞浦路斯变数令美债殖利率下跌，不过市场原认为的五年券主要买盘--银行业者，却于昨日在102/2R卖超了15亿台币，令多方操作更趋审慎。盘面延续昨日观望气氛，成交量急冻。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 多空信心不足，多方怕追低殖利率被停损盘倒货，空方怕打高了有投资盘承接。在气氛相对保守下，殖利率陷于狭幅盘整。

* 第二季仍有20与30年长券标售，必须靠标售才能真正清楚投资盘的想法。

* 月底前料维持狭幅盘整且低量格局，是否有季底作帐行情有待观察。下月待被停权的交易员恢复操作后，成交量可望温和增加。

以下为最新相关报导链接：

* 美国公债价格周一上扬，受助于避险买盘，因欧元集团主席称，塞浦路斯救助协议可能成为解决区内其他国家银行债务高企问题的模板，令市场担忧有可能出现银行挤兑。［ID:nL3T0CH3G9］

* 塞浦路斯央行称国内所有银行将关闭至周四，以“确保整个银行体系顺利运转”。［ID:nL5N0CH49Y］

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2R为1.00%-1.03%；102/6为1.30%-1.32%