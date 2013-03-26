台湾汇市动态：台币早盘稳中偏弱，欧元区忧虑未散令亚币价格陷区间

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北3月26日 - 台币兑美元 周二早盘在上日主交投区附近稳中偏弱游移，塞浦路斯虽与欧盟达成纾困案框架，但市场忧心欧元区问题难以一夕解决，包括近来与台币连动度较高的韩元 等均在窄幅区间来回，而国际美元 表现强势，台币早盘观望气氛重起。
汇银人士认为，台股 开盘后随区域股市陷于当前指数附近徘徊，风险资产同样表现犹豫，股汇交投同现观望气氛。
不过在海外无本金交割远期外汇 市场方面，来自寿险的美元卖盘强劲，平仓操作量增，令美元/台币各天期折价明显扩大，并与现汇市场产生价格悖离的现象。
台币早盘实际成交区间较上日偏升，集中交投区间落在29.840-29.869，上日在29.820-29.850间；上日央行作价收于29.889。
交易员观察市场最新动态：
* 早盘外资多数站在美元买方，29.840附近买盘增多
* 早盘交投量能偏弱，开盘45分钟成交0.79亿美元
* 出口商惜售，美元卖盘稀落
* 对欧元区的忧虑仍支撑美元强势
* 海外NDF一个月期美元/台币 当前报29.830附近
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.840-29.880
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