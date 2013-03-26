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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 11:06 BJT

新债招标：中国农发行两年固息债利率3.58%，接近预期--业内人士

路透北京3月26日 - 业内人士周二透露，中国农业发展银行上午在银行间债市招标的150亿元人民币两年期固息金融债，中标利率为3.58%，接近此前市场预测均值3.56%。

业内人士并透露，该债首场投标倍数为1.48倍。

该期债为农发行今年第五期金融债，具体条款如下：

第五期

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首场招标总量 至多150亿元

追加发行 不超过100亿元

期限/计息方式 两年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月29日

发行期 3月27日-3月29日

上市日 4月7日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)

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