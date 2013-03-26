新债招标：中国农发行两年固息债利率3.58%，接近预期--业内人士

欧洲汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
路透北京3月26日 - 业内人士周二透露，中国农业发展银行上午在银行间债市招标的150亿元人民币两年期固息金融债，中标利率为3.58%，接近此前市场预测均值3.56%。
业内人士并透露，该债首场投标倍数为1.48倍。
该期债为农发行今年第五期金融债，具体条款如下：
第五期
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首场招标总量 至多150亿元
追加发行 不超过100亿元
期限/计息方式 两年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 3月29日
发行期 3月27日-3月29日
上市日 4月7日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市
路透1月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较周五下滑0.26%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,948,133.0 1月23日 26,014,821.2 1月20 日 -66,688.2 -0.26% iShares 338,356,236.2 1月23日 338,356,236.2 1月20 日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银