更新版 1-中国公开市场：季末将至央行操作料以稳为主，资金虽宽但利率偏低吸引力尚欠

* 央行今日进行320元28天正回购操作，较上周同期略减

* 季末将至，公开市场操作料以稳定为主

* 正回购利率持平于2.75%但偏低，对中小机构吸引力不足 (新增更多内容)

路透上海3月26日 - 中国人民银行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。除本周正回购到期资金少原因外，或也显示季末前央行操作料以稳为主，以避免对资金面造成不必要的扰动。

业内人士同时指出，虽然目前市场流动性极为充裕，但28天期正回购仅2.75%的中标利率，较资金市场质押式回购同期品种水平仍显偏低，除大型银行外，股份制和地方性银行参与热情明显不足。

中国央行今日进行320亿元人民币的28天期正回购操作，中标利率继续持平于2.75%；上周二该品种操作量为390亿元。

对于今日公开市场正回购规模，上海一银行交易员认为，季末前央行应该“就这样吧，平稳为主。”

就路透了解到的情况，近期公开市场正回购参与者以大型银行为主，股份制及地方性银行等少有参加。当被问及到会不会投正回购时，华南一地方性银行交易员表示，“不会啊，我有钱也放市场呢。”

银行间市场近日流动性持续充裕，质押式回购中，隔夜加权利率 依旧徘徊在1.70%的低位方，与28天接近的一个月品种 最新加权利率报在3.2697%，较正回购利率高逾50个基点(bp)。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。

农历春节后至上周，央行公开市场此前连续五周净回笼，其中上周净回笼规模为470亿元。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 320

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 50

逆回购到期 --

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