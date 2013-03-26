更新版 1-中国公开市场：季末将至央行操作料以稳为主，资金虽宽但利率偏低吸引力尚欠

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 央行今日进行320元28天正回购操作，较上周同期略减
* 季末将至，公开市场操作料以稳定为主
* 正回购利率持平于2.75%但偏低，对中小机构吸引力不足 (新增更多内容)
路透上海3月26日 - 中国人民银行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。除本周正回购到期资金少原因外，或也显示季末前央行操作料以稳为主，以避免对资金面造成不必要的扰动。
业内人士同时指出，虽然目前市场流动性极为充裕，但28天期正回购仅2.75%的中标利率，较资金市场质押式回购同期品种水平仍显偏低，除大型银行外，股份制和地方性银行参与热情明显不足。
中国央行今日进行320亿元人民币的28天期正回购操作，中标利率继续持平于2.75%；上周二该品种操作量为390亿元。
对于今日公开市场正回购规模，上海一银行交易员认为，季末前央行应该“就这样吧，平稳为主。”
就路透了解到的情况，近期公开市场正回购参与者以大型银行为主，股份制及地方性银行等少有参加。当被问及到会不会投正回购时，华南一地方性银行交易员表示，“不会啊，我有钱也放市场呢。”
银行间市场近日流动性持续充裕，质押式回购中，隔夜加权利率 依旧徘徊在1.70%的低位方，与28天接近的一个月品种 最新加权利率报在3.2697%，较正回购利率高逾50个基点(bp)。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天。
农历春节后至上周，央行公开市场此前连续五周净回笼，其中上周净回笼规模为470亿元。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
正回购 (周二) 320
(周四) 待定
逆回购 (周二) --
(周四) 待定
央票到期 --
正回购到期 50
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。