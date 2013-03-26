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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 10:38 BJT

日本经济：名义GDP难以成为政策目标，弹性通胀目标更合适--黑田东彦

路透东京3月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，很难将名义国内生产总值(GDP)设定为货币政策目标。

“现在很难把（名义GDP）当作目标。我认为弹性通胀目标更切合实际。”黑田东彦对国会说。(完) (编译 洪曦; 审校 白云)
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