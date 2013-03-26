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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 10:25 BJT

金属期市：伦铜攀升，受助于技术性买盘和欧元回升

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，塞浦路斯救助方案将成为今后处理欧元区银行业危机的范例，其他国家将必须重组自己的银行业。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯向民众保证，他与欧盟达成的协议符合民众的最大利益，并能消除焦虑情绪。但他也宣布采取“十分暂时的”资本管制措施，以防出现银行挤兑。

南戈壁资源 公布营收骤降98%，第四季亏损增加，因为旗下唯一一座在产矿场在蒙古国政府暂停牌照后依然关闭。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王兴亚; 审校 张若琪/张涛)
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