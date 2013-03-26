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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 10:36 BJT

更新版-日本央行：将寻求购买较长期公债--总裁黑田东彦

黑田东彦重申日本央行决心竭尽所能来实现2%的通胀目标，但强调单是扩大货币基础还不够。

“量化宽松(对经济)有一定效果，但我们不应光靠那样的效果，”他强调有必要将目标瞄准对压低借款成本和降低风险溢价最有效的资产。

“日本央行将寻求透过购买较长期资产，来扩大资产负债表。央行的资产购买将多元化，以全线压低收益率，”他说。

熟悉日本央行的消息人士称，预料央行最可能透过增加较长期政府公债的购买来放宽政策，而4月3-4日的下次政策会议还将讨论对政策框架进行大整顿。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 王丽鑫)
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