更新版-日本央行：将寻求购买较长期公债--总裁黑田东彦

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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黑田东彦重申日本央行决心竭尽所能来实现2%的通胀目标，但强调单是扩大货币基础还不够。
“量化宽松(对经济)有一定效果，但我们不应光靠那样的效果，”他强调有必要将目标瞄准对压低借款成本和降低风险溢价最有效的资产。
“日本央行将寻求透过购买较长期资产，来扩大资产负债表。央行的资产购买将多元化，以全线压低收益率，”他说。
熟悉日本央行的消息人士称，预料央行最可能透过增加较长期政府公债的购买来放宽政策，而4月3-4日的下次政策会议还将讨论对政策框架进行大整顿。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。