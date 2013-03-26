香港数据：2月出口值按年跌16.9%，首两月计则轻微增长

路透香港3月26日 - 香港政府统计处周二公布，2013年2月整体出口值和进口值分别按年下跌16.9%及18.3%，主要受春节因素影响；合并首两月份的出口值及进口值则分别按年增长0.3%及1.4%。

政府发言人指出，商品出口在2月份按年出现回跌，主要是由于农历新年在2012年及2013年于不同时间出现。然而，即使将首两个月合并计算以撇除该影响，商品出口按年亦仅录得轻微增长，而各主要市场表现参差。

发言人并称，展望未来，欧元区主权债务情况反覆，加上先进经济体基本面脆弱，所以外贸环境仍未稳定。虽然中国内地经济企稳，应可为区内贸易往来提供重要的稳定作用，但香港出口表现在未来数月可能仍会较为波动。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2013年2月 -16.9 -16.8 -18.3

1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9

11月 +10.5 +10.7 +9.0

10月 -2.8 -2.7 +3.3

9月 +15.2 +15.3 +14.9

8月 +0.6 +0.7 +0.9

7月 -3.5 -3.5 -1.8

6月 -4.8 -4.7 -2.9

5月 +5.2 +5.6 +4.6

4月 +5.6 +6.3 +5.0

3月 -6.8 -6.4 -4.7

2月 +14.0 +14.4 +20.8

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动) 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3

12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7

12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4

8-10月 +3.6 +3.6 +6.1

7-9月 +2.5 +2.5 +4.2

6-8月 -1.5 -1.5 +1.5

5-7月 -3.7 -3.8 -1.4

4-6月 -3.7 -3.8 -1.5

3-5月 -4.0 -4.1 -3.5

2-4月 +3.8 +3.7 +1.7

1-3月 +3.3 +3.4 +1.1 11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1 (完)

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