香港数据：2月出口值按年跌16.9%，首两月计则轻微增长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港3月26日 - 香港政府统计处周二公布，2013年2月整体出口值和进口值分别按年下跌16.9%及18.3%，主要受春节因素影响；合并首两月份的出口值及进口值则分别按年增长0.3%及1.4%。
政府发言人指出，商品出口在2月份按年出现回跌，主要是由于农历新年在2012年及2013年于不同时间出现。然而，即使将首两个月合并计算以撇除该影响，商品出口按年亦仅录得轻微增长，而各主要市场表现参差。
发言人并称，展望未来，欧元区主权债务情况反覆，加上先进经济体基本面脆弱，所以外贸环境仍未稳定。虽然中国内地经济企稳，应可为区内贸易往来提供重要的稳定作用，但香港出口表现在未来数月可能仍会较为波动。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) 2013年2月 -16.9 -16.8 -18.3
1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9
11月 +10.5 +10.7 +9.0
10月 -2.8 -2.7 +3.3
9月 +15.2 +15.3 +14.9
8月 +0.6 +0.7 +0.9
7月 -3.5 -3.5 -1.8
6月 -4.8 -4.7 -2.9
5月 +5.2 +5.6 +4.6
4月 +5.6 +6.3 +5.0
3月 -6.8 -6.4 -4.7
2月 +14.0 +14.4 +20.8
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动) 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3
12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7
12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4
8-10月 +3.6 +3.6 +6.1
7-9月 +2.5 +2.5 +4.2
6-8月 -1.5 -1.5 +1.5
5-7月 -3.7 -3.8 -1.4
4-6月 -3.7 -3.8 -1.5
3-5月 -4.0 -4.1 -3.5
2-4月 +3.8 +3.7 +1.7
1-3月 +3.3 +3.4 +1.1 11年12月-12年2月 +7.2 +7.3 +4.1 (完)
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浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。