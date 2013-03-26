航空产业：日本政府称波音787试飞并不是正式认证程序的一部分

路透东京3月26日 - 日本国土交通省周二表示，波音 旗下787 Dreamliner飞机试飞不是认证程序的一部分，但有助于该公司准备之后的电池测试飞航。

波音787 Dreamliner客机自1月起全面停飞，因日本航空 及全日空 分别发生787客机锂电池问题。

波音表示，周一“按计画”进行787试飞，且将会在进行另一次试飞，藉以收集资料送交给美国联邦航空管理局(FAA) 。