航空产业：日本政府称波音787试飞并不是正式认证程序的一部分

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京3月26日 - 日本国土交通省周二表示，波音 旗下787 Dreamliner飞机试飞不是认证程序的一部分，但有助于该公司准备之后的电池测试飞航。
波音787 Dreamliner客机自1月起全面停飞，因日本航空 及全日空 分别发生787客机锂电池问题。
波音表示，周一“按计画”进行787试飞，且将会在进行另一次试飞，藉以收集资料送交给美国联邦航空管理局(FAA) 。
不过日本航空局周二表示，目前要说波音787客机何时复航仍为时过早。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。