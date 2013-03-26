路透基点：台湾志超科技18亿台币五年期融资案开启--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港3月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾银行已开启志超科技18亿台币(6,100万美元)五年期融资案。
这笔无担保贷款分为两部分，A部分是10.8亿台币定期贷款，B部分是7.2亿台币循环贷款。
贷款利率根据借款人的债务与有形净资产之比而定。如果比例在110%或以上，利率是二级市场商票利率加码90个基点；若比例低于110%，利率则降至加码80个基点。
若受邀银行承诺3.5亿台币或以上，将获得10个基点的先付费用和共同主办行头衔。承诺2-3.49亿台币的银行将获得6个基点费用。
定期贷款部分在15个月宽限期过后，将分16期按季度等额进行偿付，平均年限3.125年。
如果A部分动拨不足80%，或B部分不足50%，均需支付10个基点的承诺费用。
截止回复日期为4月19日。
资金将用作运营资本，并为2009年11月签订的12亿台币五年期贷款进行再融资。2009年贷款的利率为两年期邮政储蓄利率加码50个基点。
借款方上次进入联贷市场是2012年3月，获得14.4亿台币贷款，利率为二级市场商票利率加码85个基点。(完) (编译 梁睿雪; 审校 隋芬)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。