美国金融：SEC批准Nasdaq的Facebook上市交易故障赔偿计划

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月25日 - 美国监管机构批准Nasdaq OMX Group 6,200万美元赔偿计划，针对那些因Facebook 上市交易故障而蒙受损失的公司。对于这家交易所运营商而言，这是一次胜利，但也为这些公司可能提起诉讼以寻求更多赔偿创造了条件。
Nasdaq这项计划将给予几家做市商的赔偿金额，远低于Facebook首次公开发行(IPO)估计造成的5亿美元损失。Nasdaq周一在给交易商的一份报告中表示，美国证券交易委员会(SEC)批准了该项计划，而相关公司有一周时间提交赔偿请求。
Nasdaq在去年5月18日因系统故障导致很多市场参与者的下单不能及时确认，从而使他们在facebook这家主要线上社交网络公司万众期待已久的IPO中蒙受损失。
瑞银集团(UBS) 坚称在IPO故障中的损失超过3.5亿美元。该公司表示，由于Nasdaq“对IPO处理严重不当”，已经提交仲裁请求以弥补全部损失。
在这次IPO故障中遭遇损失的其他做市商包括花旗集团 、Knight Capital Group 和Citadel LLC。
花旗反对Nasdaq的计划，而Knight表示支持，但不愿放弃发起索赔诉讼的权利。签署该计划的公司必须同意就IPO一事不对Nasdaq采取法律行动。Citadel支持这项计划。
尚不清楚是否会有其他公司打算采取法律行动以试图弥补全部损失。Knight、花旗和Citadel拒绝置评。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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