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亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 11:12 BJT

《汇市简讯》欧元/美元现温和空头回补，欧元/日圆买盘带来支撑

路透3月26日 -

0244GMT

* 欧元/美元走高，受东京市场的欧元/日圆需求支撑

* 欧元/澳元空头回补亦提供支持

* 阻力位在200日移动均线1.2881,卖家在该水准附近现身

* 继昨日的空头反转后，逢涨卖出策略受到青睐

* 塞浦路斯救助协议达成后，欧元区不确定性令市场承压 (完)

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