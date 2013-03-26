《热点透视》下次塞浦路斯银行业救援倒计时开始

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦3月25日 - 塞浦路斯银行(Bank of Cyprus) 并没有真正在这场劫难中重生。塞浦路斯在3月25日凌晨签署的100亿欧元救助协议，可能让这家塞国第一大行躲过了塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank) 那样被马上拆分的命运，但这不过是重新设定了下次塞浦路斯银行业救援的倒计时。

在这次救援中，损失最大的是在塞浦路斯大众银行存款超过10万欧元保险上限的储户。据欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，这些储户将在这场救援中掏出42亿欧元。

塞浦路斯银行不在保险范围内的存款将被冻结，直到该行完成资本重组，估计这些储金接近100亿欧元。若是像上周协商的那样由塞浦路斯出资58亿欧元，那塞浦路斯银行存款过10万欧元的部分就要承担不到20%的损失。但鉴于塞浦路斯当局出资额已经增多，后者的损失也可能相应上升。

这些要做出牺牲的存款据称大多来自想要避税的俄罗斯储户，因此与前几次连小储户也要受损的计划相比，要公平得多。塞浦路斯银行还将接管大众银行更加优质的贷款，并最终实现9%的核心一级资本充足率。问题是该行仍面临严峻的流动性和偿付能力困境。

融资方面，塞浦路斯银行应该能够依赖欧元区的紧急流动性支持(ELA)，但这种依赖可能很快从当前100亿欧元的水平上升。在将近两周不能取现之后，许多塞浦路斯储户都会在银行开业后取出存款，不论这次救援是不是要动用自己的存款。