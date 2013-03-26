《全球市场》亚股及欧元走势不稳，受塞浦路斯救援计划细节影响

她并指出，较佳的美国数据显示美国经济持续复苏，给市场带来一些慰藉；而随着投资人愈来愈习于看到欧洲人总到最后关头找出解决方案避免危机，因此只要欧元区经济未崩溃，市场人气也不会大大变糟。

在与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)经过11个小时的讨论达成协议，关闭塞浦路斯第二大银行，以换取100亿欧元纾困资金后，塞国总统向人民保证，纾困协议符合民众的最大利益。但塞浦路斯的银行仍将继续关闭直到周四，甚至届时还将采取资本管制，以防止发生挤兑。

**日央行总裁发言**

上周甫接任日本央行总裁的黑田东彦表示，购买较长天期债券是追求货币宽松时的一个政策选项。

他的评论打压指标10年期日本政府公债收益率 一度跌至0.525%的2003年6月以来最低。10年券收益率连续四天触及近10年低点。

伦敦期铜 近持平，报每吨7,617.50美元。现货金 小跌0.2%，守在每盎司略高于1,600美元的水准。