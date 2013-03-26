《全球市场》亚股及欧元走势不稳，受塞浦路斯救援计划细节影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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她并指出，较佳的美国数据显示美国经济持续复苏，给市场带来一些慰藉；而随着投资人愈来愈习于看到欧洲人总到最后关头找出解决方案避免危机，因此只要欧元区经济未崩溃，市场人气也不会大大变糟。
在与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)经过11个小时的讨论达成协议，关闭塞浦路斯第二大银行，以换取100亿欧元纾困资金后，塞国总统向人民保证，纾困协议符合民众的最大利益。但塞浦路斯的银行仍将继续关闭直到周四，甚至届时还将采取资本管制，以防止发生挤兑。
**日央行总裁发言**
上周甫接任日本央行总裁的黑田东彦表示，购买较长天期债券是追求货币宽松时的一个政策选项。
他的评论打压指标10年期日本政府公债收益率 一度跌至0.525%的2003年6月以来最低。10年券收益率连续四天触及近10年低点。
伦敦期铜 近持平，报每吨7,617.50美元。现货金 小跌0.2%，守在每盎司略高于1,600美元的水准。
美国原油期货 微跌0.1%，报每桶94.73美元，布兰特原油期货 亦走低0.1%至每桶108.07美元。(完) (编译 梁睿雪/洪曦/李婷仪/李春喜/张若琪 审校 白云/张明钧/李爽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。