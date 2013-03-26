台湾货币市场: 364天期国库券决标贴现率料在0.70%左右

路透台北3月26日 - 台湾银行业和票券商交易人士周二表示，预估明天标售的364天期国库券决标贴现率可能在0.7%左右，与去年11月底同天期国库券的0.7%持平。

路透访谈五家本地金融机构，包括二家票券商和二家外商银行和一家本地银行，他们预估本次标售决标贴现率的区间较略宽，大区间在0.68-0.73%不等。

有外商银行交易人士认为，近期央行存单砍得很凶，市场游资充斥，也不排除有银行为消化资金，利率下得较低、甚至低于0.7%。

〞最近有人还是很滥，也不排除有人去抢。〞一家外商银行交易人士说。

但票券商也表示，目前附买回客户的利率就已贴近在0.7%附近，若国库券利率不高于此，很难有养券利润。

〞低于0.7%养不起啦！〞一位本地票券商交易员表示。

本期364天期国库券将于周三(27日)标售,28日发行,金额为200亿台币.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

2月6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

注: * 表不足额发行 (完)

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