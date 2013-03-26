中国货币市场： 14天回购小涨因缴准需求推动，流动性宽松市场短期乐观

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月26日 - 中国银行间资金市场周二主要质押式回购加权利率小幅上涨，其中14天品种居前涨幅超过20个BP，今日公开市场继续进行正回购320亿元，然资金面仍无明显收紧迹象，保持宽松。
交易员并表示，预期到季末，银行基于做大存款的需要，超储率将多数高于2%，令银行间资金供给无忧。目前的利率上涨，更多是季末气氛使然，流动性仍然较为充裕。
“14天的涨的多一些，跨下个月5号的缴准需求可能推高了一点。”上海一位银行交易员表示。
不过他称下个月5日准备金缴存的压力不大，预期后几天涨幅也不会太大。
深圳一位银行交易员亦称，今天14天虽然涨幅超过7天，但14天的上涨预期似乎也没有明显高于7天，预期多数银行没有月初存款惯性流失或缴准的流动性压力。
市场人士表示，2月外汇占款规模可能仍然保持高位，财政存款投放等因素都助力了银行间的流动性，央行3月以来持续净回笼的规模也不大，流动性短期乐观，中长期则中性偏紧概率较大。
中国人民银行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。除本周正回购到期资金少原因外，或也显示季末前央行操作料以稳为主，以避免对资金面造成不必要的扰动。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------
质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 1.6539 1.6176 +3.63
七天 3.0395 2.9187 +12.08
14天 3.7257 3.5001 +22.56 上证所债券回购
一天 2.6350 1.9800 +65.50
七天 3.1400 2.8950 +24.50
14天 3.1800 3.1800 +0.00 回购定盘利率
隔夜 1.6900 1.7008 -1.08
七天 3.0280 2.9100 +11.80
14天 3.7800 3.3800 +40.00 shibor
隔夜 1.6740 1.6841 -1.01
七天 3.0250 2.9230 +10.20
三个月 3.8802 3.8801 +0.01
-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------------(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。