中国货币市场： 14天回购小涨因缴准需求推动，流动性宽松市场短期乐观

路透上海3月26日 - 中国银行间资金市场周二主要质押式回购加权利率小幅上涨，其中14天品种居前涨幅超过20个BP，今日公开市场继续进行正回购320亿元，然资金面仍无明显收紧迹象，保持宽松。

交易员并表示，预期到季末，银行基于做大存款的需要，超储率将多数高于2%，令银行间资金供给无忧。目前的利率上涨，更多是季末气氛使然，流动性仍然较为充裕。

“14天的涨的多一些，跨下个月5号的缴准需求可能推高了一点。”上海一位银行交易员表示。

不过他称下个月5日准备金缴存的压力不大，预期后几天涨幅也不会太大。

深圳一位银行交易员亦称，今天14天虽然涨幅超过7天，但14天的上涨预期似乎也没有明显高于7天，预期多数银行没有月初存款惯性流失或缴准的流动性压力。

市场人士表示，2月外汇占款规模可能仍然保持高位，财政存款投放等因素都助力了银行间的流动性，央行3月以来持续净回笼的规模也不大，流动性短期乐观，中长期则中性偏紧概率较大。

中国人民银行公开市场周二继续仅进行28天期正回购操作，规模较上周同期减近两成。除本周正回购到期资金少原因外，或也显示季末前央行操作料以稳为主，以避免对资金面造成不必要的扰动。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -------

质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 1.6539 1.6176 +3.63

七天 3.0395 2.9187 +12.08

14天 3.7257 3.5001 +22.56 上证所债券回购

一天 2.6350 1.9800 +65.50

七天 3.1400 2.8950 +24.50

14天 3.1800 3.1800 +0.00 回购定盘利率

隔夜 1.6900 1.7008 -1.08

七天 3.0280 2.9100 +11.80

14天 3.7800 3.3800 +40.00 shibor

隔夜 1.6740 1.6841 -1.01

七天 3.0250 2.9230 +10.20

三个月 3.8802 3.8801 +0.01