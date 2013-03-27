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亚洲 | 2013年 3月 27日 星期三 10:35 BJT

吴新雄接替刘铁男出任国家能源局局长

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月26日 - 原电监会主席吴新雄接替刘铁男担任国家能源局局长。

最近几周外界普遍猜测，能源局长一职将走马换将。

国家能源局网站(www.nea.gov.cn)更新了能源局领导名录，国家发改委副主任吴新雄兼任能源局局长，但没有就任命给出进一步细节。

在本月宣布的政府机构重组计划中，中国宣布将撤销电监会，职能并入副部级国家能源局。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜(完)

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