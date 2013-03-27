吴新雄接替刘铁男出任国家能源局局长

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月26日 - 原电监会主席吴新雄接替刘铁男担任国家能源局局长。
最近几周外界普遍猜测，能源局长一职将走马换将。
国家能源局网站(www.nea.gov.cn)更新了能源局领导名录，国家发改委副主任吴新雄兼任能源局局长，但没有就任命给出进一步细节。
在本月宣布的政府机构重组计划中，中国宣布将撤销电监会，职能并入副部级国家能源局。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。