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货币新闻 | 2013年 3月 27日 星期三 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月27日

路透伦敦3月27日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
  品种       最新库存         变动
   铜         567,900       +1,575
   锡          13,835         -270
   铅         264,475       -1,500
   锌       1,182,700       -2,000
   铝       5,230,650       -8,500
   镍         164,652       +2,154
 铝合金        75,800         持平
 NASAAC       143,140         -160
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华；审校 艾茂林)

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