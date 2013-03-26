台湾债市：RP利率持平，央行冲销力道减弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北3月26日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周二表现持平。交易人士认为，央行在理监事会议前夕冲销态度保守，刻意营造市场资金宽松态势；不过季底将至，市场操作倾向保守。料RP利率将先持稳在既有区间，再观察后续季底资金情势而定。
证券商交易员表示，央行冲销力道明显减弱，推估此次央行理监事会议将维持利率不变。目前银行端资金宽裕，然投信端资金则略显分配不均，在月底、季底资金紧缩因素尚未去除前，RP利率可望先持稳在既有区间。
“目前资金没有太大问题，但也没有到滥!”一券商资金调度人士说。
路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。
票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%。
本周新发行债券交割紧缩因子尚包括周四国库券“财102-3期”交割，金额200亿台币，及合库 次顺位金融债券交割，金额130亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。