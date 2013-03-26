台湾债市：RP利率持平，央行冲销力道减弱

路透台北3月26日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周二表现持平。交易人士认为，央行在理监事会议前夕冲销态度保守，刻意营造市场资金宽松态势；不过季底将至，市场操作倾向保守。料RP利率将先持稳在既有区间，再观察后续季底资金情势而定。

证券商交易员表示，央行冲销力道明显减弱，推估此次央行理监事会议将维持利率不变。目前银行端资金宽裕，然投信端资金则略显分配不均，在月底、季底资金紧缩因素尚未去除前，RP利率可望先持稳在既有区间。

“目前资金没有太大问题，但也没有到滥!”一券商资金调度人士说。

路透调查显示，台湾央行料将在28日举行的理监事会议中，连续第七季维持重贴现率在1.875%水准不变，因以出口为主的景气复苏步伐尚不稳定。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。

票券商方面，大型业者的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%，同于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，跨月公司债RP利率则成交在0.72-0.73%。