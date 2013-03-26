全球金市：金价小幅下跌，但下档有欧元区疑虑支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上海中期期货分析师Li Ning表示，”协议达成了，这有助于缓解市场部分担忧....但塞浦路斯为协议所付出的代价，让投资者担心其他欧元区受困国家可能面临的境况。”
他并表示，如果欧元区情况恶化，金价可望得到提振。
0327GMT，现货金 小跌0.2%至每盎司1,601.30美元，美国期金 跌0.3%报1,600.50。
金价也因欧元走势而承压。欧元大跌后周二在亚洲早盘稍事喘息。此前因市场担心未来欧元区银行业救援都将遭遇塞浦路斯纾困协议中同样苛刻的条件，欧元全线深跌。
但各国央行宽松货币政策引发对通胀的担忧，加上担心塞浦路斯协议对欧元区的影响，黄金的避险魅力料维持不坠。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较上日持平于1,221.26吨。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1601.30 -3.60 -0.22 -4.37
现货银 28.77 -0.04 -0.14 -4.99
现货铂金 1575.50 -2.50 -0.16 2.64
现货钯金 754.84 -0.16 -0.02 9.08
COMEX期金 1600.50 -4.00 -0.25 -4.49 7539
COMEX期银 28.77 -0.05 -0.17 -4.85 1602
汇率
欧元/美元 1.2867
美元/日圆 94.31
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 沈以文)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。