全球金市：金价小幅下跌，但下档有欧元区疑虑支撑

上海中期期货分析师Li Ning表示，”协议达成了，这有助于缓解市场部分担忧....但塞浦路斯为协议所付出的代价，让投资者担心其他欧元区受困国家可能面临的境况。”

他并表示，如果欧元区情况恶化，金价可望得到提振。

0327GMT，现货金 小跌0.2%至每盎司1,601.30美元，美国期金 跌0.3%报1,600.50。

金价也因欧元走势而承压。欧元大跌后周二在亚洲早盘稍事喘息。此前因市场担心未来欧元区银行业救援都将遭遇塞浦路斯纾困协议中同样苛刻的条件，欧元全线深跌。

但各国央行宽松货币政策引发对通胀的担忧，加上担心塞浦路斯协议对欧元区的影响，黄金的避险魅力料维持不坠。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量较上日持平于1,221.26吨。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1601.30 -3.60 -0.22 -4.37

现货银 28.77 -0.04 -0.14 -4.99

现货铂金 1575.50 -2.50 -0.16 2.64

现货钯金 754.84 -0.16 -0.02 9.08

COMEX期金 1600.50 -4.00 -0.25 -4.49 7539

COMEX期银 28.77 -0.05 -0.17 -4.85 1602

汇率

欧元/美元 1.2867

美元/日圆 94.31

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金