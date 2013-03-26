更新版 1-新债招标: 中国政金债结果符合预期，资金面偏好支撑配置需求

* 六期政金债招标结果均基本符合预期

* 资金面偏好支撑配置需求

* 中长期经济增长和通胀压力让机构谨慎

* 福娃债投标倍数处低位显配置行情降温 (新增市场评论和更多细节)

路透北京3月26日 - 中国国家开发银行 和农业发展银行周二合计招标六期政策性银行金融债，结果均基本符合预期。当前资金面偏好支撑配置需求的同时，中长期经济增长和通货膨胀压力亦让机构谨慎。

业内人士稍早透露，国开行上午增发的一年至10年期五期“福娃债”，中标收益率分别为3.2974%、3.7894%、3.9919%、4.2100%和4.3165%，此前的市场预测均值则分别为3.32%、3.77%、4.02%、4.23%和4.33%。而农发行招标的两年期固息债，中标利率则为3.58%，亦接近此前预测均值3.56%。

“结果都很正常啊，没啥特别的，”华南地区一银行交易员指出，“现实的松和预期的紧，把市场给轧平了。资金很松，这些债也就多是配置盘买嘛，交易(盘)买也没啥意义。你看农发两年跟国开短的差不多，追加就没什么人追了嘛，只追了20多亿。”

业内人士并透露，采用美国式招标的三年、五年和七年期国开增发债，边际中标收益率分别为3.8085%、4.0225%和4.2367%；五期增发债的投标倍数分别为1.82倍、2.06倍、1.74倍、1.41倍和1.63倍；农发两年固息债的首场认购倍数则为1.48倍，追加发行量为23.2亿元。

回溯开年以来福娃债的招标情况不难发现，三年以内的中短期福娃债结果显示出不规整“V”字形走势；而五年期以上的中长期债则体现为下跌之后的稳势，显示当前配置盘对该类债更为青睐一些。不过，是次增发的福娃债整体投标倍数均处于历次以来的相对低位，也表明开年以来的配置行情在逐步降温。

以下为1-5期固息债首发及五次增发结果:

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43%

首次增发加权中标收益率 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879%

二次增发加权中标收益率 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662%

三次增发加权中标收益率 3.2467% 3.7796% 4.0096% 4.2121% 4.3237%

四次增发加权中标收益率 3.2802% 3.7771% 3.9880% 4.2035% 4.3146%

五次增发加权中标收益率 3.2974% 3.7894% 3.9919% 4.2100% 4.3165%

预浏览开年来福娃债历次招标认购情况，请点选“中国2013年已发行金融债一览表”。

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.4003%、3.8593%、4.0765%、4.2616%和4.3613%。银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 则显示，两年期品种最新报在3.6222%。

上述招标的政金债具体条款如下:

国开行2013年第1-5期第五次增发

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发行总量 至多300亿元/各期至多60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日 3月28日

起息日 1月10日

分销期 3月27日-3月28日

上市日 1年：4月1日

3/5/7/10年：4月3日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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农发行第五期

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首场招标总量 至多150亿元

追加发行 不超过100亿元

期限/计息方式 两年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月29日

发行期 3月27日-3月29日

上市日 4月7日

基本承销额 无

付息频率 按年付息