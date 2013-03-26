中国汇市：人民币即期早盘小幅走跌，市场保持谨慎后市走向难判

* 人民币即期早盘小幅走跌

* 市况清淡，保持窄幅波动

* 后市走向难以判断

路透北京3月26日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走跌。隔夜美元指数大幅上涨，人民币中间价亦小幅回调，交易员表示，从整体趋势看客盘结汇仍占主力，市场交投清淡。

他们并称，客盘结汇意愿不减，但也时常观察到疑为央行的干预性购汇，使得汇率波动较窄。汇率走势近期主要取决于中间价变化，市场无法轻易判断后市，因此也一直保持谨慎，同时自营盘空间也很小。

北京一股份行交易员说，“目前大家都没什么方向，因为后市也看不清。估计大家担心央行会干预，不敢轻易做空。”

对于中间价的走势，该交易员预计，后期中间价还会继续小幅震荡走升。“估计央行还是能够接受目前的中间价，...本周中间价有可能再创新高，因为美元还处于往下走的趋势，短线看欧元存在短暂反弹的机会。”他称。

北京时间13:07,人民币兑美元即期报6.2118元,上日收报6.2107元.今日人民币兑美元中间价 为6.2715元,上日中间价为6.2692元.

中国2月银行代客结售汇顺差自1月天量回落，但仍处于较高水平，且当月代客远期结售汇仍为净结汇。市场人士称，这显示当前市场仍处于单向结汇状态，企业对于人民币的升值预期并未改变，而短期内资金仍将呈现净流入。

上海一外资行的交易员说，当前客盘不是很多且相对较为均衡，暂时未看到大的购汇，可能央行也会回收一定的流动性，再正回购对冲掉一部分因为外汇占款而释放出来的人民币。

东京汇市方面，欧元兑日圆、英镑、瑞郎和澳元均走贬。欧元兑日圆 一度跌至一个月低点120.08，随后持稳于121.00附近。支撑位在年内低位118.74附近。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2964/10,上日尾盘为6.3020.

北京时间13:13,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2030/60元,上一交易日尾盘报6.2027元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

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