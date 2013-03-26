东京汇市：欧元兑美元盘旋四个月低点附近，受塞浦路斯协议阴影打压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2865 1.2851 +0.11 -2.49 1.3194 美元/日圆 94.21 94.15 +0.06 +8.61 86.74 欧元/日圆 121.19 120.99 +0.17 +5.88 114.46 美元/瑞郎 0.9487 0.9481 +0.06 +3.63 0.9155 英镑/美元 1.5180 1.5173 +0.05 -6.59 1.6251 美元/加元 1.0199 1.0212 -0.13 +2.80 0.9921 澳元/美元 1.0458 1.0464 -0.06 +0.63 1.0393 新西兰元/美 0.8344 0.8345 -0.01 +0.74 0.8283 元 澳元/日圆 98.510 98.450 +0.06 +9.30 90.130 新西兰元/日 78.600 78.480 +0.15 -44.18 140.820 圆 英镑/日圆 143.00 142.84 +0.11 +1.55 140.82 澳元/新西兰 1.2525 1.2538 -0.10 -0.12 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/洪曦/张若琪 审校 张荻/侯向明/石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。