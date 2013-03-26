版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 26日 星期二 13:31 BJT

东京汇市：欧元兑美元盘旋四个月低点附近，受塞浦路斯协议阴影打压

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2865    1.2851     +0.11     -2.49    1.3194
 美元/日圆                      94.21     94.15     +0.06     +8.61     86.74
 欧元/日圆                     121.19    120.99     +0.17     +5.88    114.46
 美元/瑞郎                     0.9487    0.9481     +0.06     +3.63    0.9155
 英镑/美元                     1.5180    1.5173     +0.05     -6.59    1.6251
 美元/加元                     1.0199    1.0212     -0.13     +2.80    0.9921
 澳元/美元                     1.0458    1.0464     -0.06     +0.63    1.0393
 新西兰元/美                   0.8344    0.8345     -0.01     +0.74    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     98.510    98.450     +0.06     +9.30    90.130
 新西兰元/日                   78.600    78.480     +0.15    -44.18   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     143.00    142.84     +0.11     +1.55    140.82
 澳元/新西兰                   1.2525    1.2538     -0.10     -0.12    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          
    

 (编译 蔡美珍/洪曦/张若琪 审校 张荻/侯向明/石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐