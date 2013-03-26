港股业绩：九龙仓去年核心盈利按年升37%刷新纪录，内地房地产贡献增

路透香港3月26日 - 香港综合企业--九龙仓集团 周二公布，去年核心盈利录得创纪录的110亿港元，按年增加37%，主要获益于绿城中国 提供的盈利贡献，及集团的中港房地产业务盈利上升。

九龙仓并设订2013年内地物业销售目标为200亿元人民币，比去年完成的150亿元(按应占份额计算)高出33%。

截至去年底止年度，九龙仓的净利按年增加55%，至472.63亿港元；若撇除投资物业重估盈余及特殊项目(包括去年购入绿城股权产生的22.33亿港元会计账面收益等)，期内核心盈利为110亿港元。

近年积极扩大内地房地产业务的九龙仓，去年相关收益增长可观，房地产发展营业盈利按年增加114%，至48.7亿港元，当中35.62亿港元来自内地地产项目，余额来自香港地产项目One Midtown。

此外，九龙仓去年中入股绿城中国24.6%股权，当时的每股代价为5.2港元，而截至周一绿城的股价已涨至13.5港元。去年度，九龙仓应占绿城的盈利为8.93亿港元。

至去年底，九龙仓的负债净额与总权益比率为21.7%。

公布业绩后，九龙仓午盘初段股价涨0.56%，报63.3港元；恒生指数 则跌0.37%。(完)

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)