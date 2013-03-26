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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 15:47 BJT

《Russell专栏》中国燃料出口增长冲击亚洲炼厂利润

市场上中国汽柴油船货增加，无疑对亚洲炼厂的利润率不利，但那并非可影响市场的唯一因素。

柴油裂解价差也受到区域需求疲软和部分炼厂维修的影响，近月和次月的跨月价差周一为今年以来首次转为正价差。

这显示市场并不认为当前的疲弱态势将继续下去，且未来几个月主要柴油买家印尼和越南可能将增加购买。

随着夏季接近，欧洲柴油需求上升或也导致船货流向西方。此前由于欧洲的价格疲软，这类活动都受抑制。

夏季驾车旺季前，美国对汽油的需求升高，或有助提振亚洲的利润率；但随着印度要求6月前汽油中需掺混5%乙醇，印度炼厂或将提供更多汽油。

然而当讨论到价格时，重要的是区别市场的结构性转变及日常新闻带动的起落。

如果在2013年剩余时间里中国炼厂继续维持今年前两个月的出口速度，那等于发生结构性的变化。

这样的话，炼厂裂解价差可能会转入一个较低的区间，每日的消息面再在这个基础上影响价格上升或下降。

中国上次大量出口柴油，是在2009和2010年，裂解价差的区间在每桶4.42-15.42美元。

然而中国2012年上半年为净进口国时，裂解价差就介于每桶14.18-19.46美元。

中国炼厂是否会以今年前两个月的同样步伐继续出口，谁都不敢保证，多半将取决于原油成本和国内需求状况。

但如果其出口速度依旧，那亚洲炼厂或许就需做出调整以应对较低的利润率。(完) (译文审校 许娜/高琦/王洋)

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