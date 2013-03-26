《Russell专栏》中国燃料出口增长冲击亚洲炼厂利润

欧洲汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
市场上中国汽柴油船货增加，无疑对亚洲炼厂的利润率不利，但那并非可影响市场的唯一因素。
柴油裂解价差也受到区域需求疲软和部分炼厂维修的影响，近月和次月的跨月价差周一为今年以来首次转为正价差。
这显示市场并不认为当前的疲弱态势将继续下去，且未来几个月主要柴油买家印尼和越南可能将增加购买。
随着夏季接近，欧洲柴油需求上升或也导致船货流向西方。此前由于欧洲的价格疲软，这类活动都受抑制。
夏季驾车旺季前，美国对汽油的需求升高，或有助提振亚洲的利润率；但随着印度要求6月前汽油中需掺混5%乙醇，印度炼厂或将提供更多汽油。
然而当讨论到价格时，重要的是区别市场的结构性转变及日常新闻带动的起落。
如果在2013年剩余时间里中国炼厂继续维持今年前两个月的出口速度，那等于发生结构性的变化。
这样的话，炼厂裂解价差可能会转入一个较低的区间，每日的消息面再在这个基础上影响价格上升或下降。
中国上次大量出口柴油，是在2009和2010年，裂解价差的区间在每桶4.42-15.42美元。
然而中国2012年上半年为净进口国时，裂解价差就介于每桶14.18-19.46美元。
中国炼厂是否会以今年前两个月的同样步伐继续出口，谁都不敢保证，多半将取决于原油成本和国内需求状况。
但如果其出口速度依旧，那亚洲炼厂或许就需做出调整以应对较低的利润率。(完) (译文审校 许娜/高琦/王洋)
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市
路透1月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较周五下滑0.26%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,948,133.0 1月23日 26,014,821.2 1月20 日 -66,688.2 -0.26% iShares 338,356,236.2 1月23日 338,356,236.2 1月20 日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银