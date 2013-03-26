《Saft专栏》塞浦路斯援助协议向道德风险开火

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**代价不菲**
但这不代表这个政策转弯并不需要付出代价。第一个要担心的就是这将引发银行挤兑，在西班牙或意大利等经济较差的国家，或是卢森堡这种银行体系规模大得不成比例的国家，大存款户在银行里的钱可能争相出走。
这当然是有可能的，而企业基于维护股东最大利益的法定义务，很可能会撤离那些地雷国家里最危险的银行，如果还没有撤离的话。话虽如此，并没有什么金融市场陷入紧张的初期讯号。瑞郎兑欧元上扬，但幅度并不大，瑞郎上涨是资金寻求避险的一个信号；另外，财务指标似乎没有显示欧元区二线国家银行面临巨大压力。
几乎可以肯定的是，银行业的集资成本将会升高，体质最弱的银行将受到最大惩罚。这将导致欧洲银行业缩水，希望是以很多年的时间缓慢缩水。虽然这对直接相关的各方而言颇为恼人，但他们的另一个选择只会更糟：富人作出错误决策时让穷人来补贴，以这种逆向福利的作法让银行生存下去。
当银行业缩水时，一个很大的问题将是从银行获得贷款的容易度以及成本。欧洲与美国截然不同，欧洲强烈依赖银行放款，而且作为发行债券管道的资本市场，在欧洲的发展程度略逊一筹。欧洲已经因为信贷条件严苛而吃尽苦头，这只会使短期内的经济冲击更加恶化。
这也会加剧促成欧元有序解体的压力，而且可能会使这个结局变得无法避免。就像希腊一样，塞浦路斯将面临国内经济严重崩溃打击，却又无法让本币贬值。结果可能会证明，这将超出容忍极限。
投资人要自求多福、而欧元区可能不会保持完整，这两个体认不仅意义同样重大，也同样令人心惊。(完) (译文审校 艾茂林)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。