《Saft专栏》塞浦路斯援助协议向道德风险开火

**代价不菲**

但这不代表这个政策转弯并不需要付出代价。第一个要担心的就是这将引发银行挤兑，在西班牙或意大利等经济较差的国家，或是卢森堡这种银行体系规模大得不成比例的国家，大存款户在银行里的钱可能争相出走。

这当然是有可能的，而企业基于维护股东最大利益的法定义务，很可能会撤离那些地雷国家里最危险的银行，如果还没有撤离的话。话虽如此，并没有什么金融市场陷入紧张的初期讯号。瑞郎兑欧元上扬，但幅度并不大，瑞郎上涨是资金寻求避险的一个信号；另外，财务指标似乎没有显示欧元区二线国家银行面临巨大压力。

几乎可以肯定的是，银行业的集资成本将会升高，体质最弱的银行将受到最大惩罚。这将导致欧洲银行业缩水，希望是以很多年的时间缓慢缩水。虽然这对直接相关的各方而言颇为恼人，但他们的另一个选择只会更糟：富人作出错误决策时让穷人来补贴，以这种逆向福利的作法让银行生存下去。

当银行业缩水时，一个很大的问题将是从银行获得贷款的容易度以及成本。欧洲与美国截然不同，欧洲强烈依赖银行放款，而且作为发行债券管道的资本市场，在欧洲的发展程度略逊一筹。欧洲已经因为信贷条件严苛而吃尽苦头，这只会使短期内的经济冲击更加恶化。

这也会加剧促成欧元有序解体的压力，而且可能会使这个结局变得无法避免。就像希腊一样，塞浦路斯将面临国内经济严重崩溃打击，却又无法让本币贬值。结果可能会证明，这将超出容忍极限。