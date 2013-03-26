路透基点：台湾中美和石油化学的60亿台币贷款案已与八家银行签约--RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透3月26日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士说，台湾中美和石油化学股份有限公司(Capco)的五年期60亿台币(2.02亿美元)无担保融资已与八家银行签约。
唯一牵头行兼簿记行台湾银行承贷26亿台币。
农业金库承贷8亿台币。彰化商业银行、台新银行、元大商业银行各承贷6亿台币。永丰银行、玉山银行各承贷3亿台币，华南商业银行承贷2亿台币。
一如先前的报导，贷款利率较次级市场商业票据利率加码74个基点，最高先付费用为14基点。Capco发布2012年财报后，如果净利润率在0%或更高，贷款利率将调整到加码69个基点；若净利润率低于0%，加码幅度调整至79个基点。税前最低利率为1.5%。
中美和石油化学是英国BP和台湾中油股份有限公司组成的合资企业。该公司生产聚酯纤维、聚酯粒不可或缺的基础原料纯对苯二甲酸(PTA)。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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