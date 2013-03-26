美国金融：达拉斯联储总裁费希尔重申美联储应缩减购债规模

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透阿布扎比3月26日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二重申，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应略微缩减购债计划规模。
费希尔在阿联酋首都阿布扎比的一个金融会议上发言称，美国经济数据已大幅改善，贷款抵押信用市场出现了惊人复苏。
费希尔指出，他不是唯一主张缩减购债规模的决策者。费城联邦储备银行总裁普洛瑟也持有相似立场。
美联储主席贝南克上周暗示，若美国经济持续改善，愿意开始缩减购债计划，但他淡化了该计划的风险，并明确指出，他预计不会很快开始收紧政策。(完) (编译 丁琦；审校 石冠兰)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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