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债券 | 2013年 3月 26日 星期二 14:47 BJT

美国金融：达拉斯联储总裁费希尔重申美联储应缩减购债规模

路透阿布扎比3月26日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二重申，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应略微缩减购债计划规模。

费希尔在阿联酋首都阿布扎比的一个金融会议上发言称，美国经济数据已大幅改善，贷款抵押信用市场出现了惊人复苏。

费希尔指出，他不是唯一主张缩减购债规模的决策者。费城联邦储备银行总裁普洛瑟也持有相似立场。

美联储主席贝南克上周暗示，若美国经济持续改善，愿意开始缩减购债计划，但他淡化了该计划的风险，并明确指出，他预计不会很快开始收紧政策。(完) (编译 丁琦；审校 石冠兰)
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