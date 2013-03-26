美国金融：达拉斯联储总裁费希尔重申美联储应缩减购债规模

路透阿布扎比3月26日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二重申，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应略微缩减购债计划规模。

费希尔在阿联酋首都阿布扎比的一个金融会议上发言称，美国经济数据已大幅改善，贷款抵押信用市场出现了惊人复苏。

费希尔指出，他不是唯一主张缩减购债规模的决策者。费城联邦储备银行总裁普洛瑟也持有相似立场。