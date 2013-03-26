台湾债市：殖利率曲线趋陡，惟量能太低令走势缺乏参考性

路透台北3月26日 - 台湾债市殖利率曲线周二趋于陡峭。美债殖利率随着塞浦路斯情势变化在区间内上下震荡，短线未见明显趋势。台债也因此陷入方向不明的整理格局，虽然殖利率曲线前后端走向各异，但因成交量太低缺乏参考性。

虽然交易商预期银行对五年券有需求，不过昨日开始发行前交易的增额券102/2R，却见到银行业卖超15亿台币，令市场对该券标售的利率落点保守看待。惟空方也不敢就此放胆追空，在10年券102/6筹码集中度已高的情形下，除非有特殊利空带动102/6殖利率上弹，否则还是不脱区间整理盘。明日102/2R发行前交易殖利率区间看在1.01-1.03%；102/6看在1.30-1.33%。

“第二季就是筹码战，操作还是谨慎一点。”一大型证券商交易主管说。

他认为，第二季的发债量偏低，空方较无发挥空间。但多头也不敢轻举妄动，因为下方仍有不少停损卖压等着消化。或许在6月10年增额券102/6R登场前，台债都难见到明确走向。

美国10年期公债价格周二微跌，但跌势有限，因投资者担心，充满争议的塞浦路斯救援方案将来可能会成为解决欧元区银行业危机的模板。10年期美债价格在亚洲市场中微跌约2/32，收益率(殖利率) 报1.929%，较美国尾盘水平上涨约1个基点，但仍低于周一所及约1.974%的一周高位。

台湾财政部第二季将发行1,400亿台币甲类公债；上季则发行2,350亿台币甲类公债，以及400亿乙类公债。此外，第二季还将发行450亿台币国库券，上季则发行650亿台币。［ID:nL3T0CE2CR］

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 102/4 -2.36 0.7000 0.7000-0.7100 6.0

5 102/2R +0.79 1.0235 1.0130-1.0270 33.0

10 102/6 +0.75 1.3100 1.3025-1.3100 14.0

15 102/1 +3.02 1.5902 1.5902-1.5902 2.5

20 102/3 +1.50 1.8750 1.8750-1.8750 0.5

30 102/5 +0.16 1.9826 1.9826-1.9826 0.5

交易商提及，虽然第二季发债量较预期略少，不过毕竟先前公债殖利率才强弹一段，不少交易商都还在疗伤止痛中，此时要多头整军再战，机率不高。

“大家信心不足，要看投资盘对长券的定位在哪。”一大型银行交易员说。

另一证券商交易主管认为，虽然公债发行量不高，但第二季会是公司债筹码开始大量供给的时节，预料实质买盘会将注意力转向公司债标售，届时将可经由一些指标案的标售结果，来观察投资盘的态度。

年期 期别 收盘价

30 102/5 1.9826

20 102/3 1.8750

15 102/1 1.5902

10 102/6 1.3100

5 102/2 1.0185